Großer Andrang vor Apotheken wg kostenloser Masken

Vor den meisten Apotheken in Mülheim hat es heute einen enormen Andrang gegeben. Es bildeten sich lange Schlangen, weil seit heute kostenlose FFP2- Masken an Senioren und Risikopatienten verteilt werden. Das hatte das Bundesgesundheitsministerium kurzfristig so beschlossen.

© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services