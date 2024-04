Großeinsatz wegen Gummipuppe

Mit rund 30 Einsatzkräften und auch Tauchern rückten die Rettungstrupps an. Vor Ort gab es dann schnell Entwarnung. Statt einer Leiche oder einem Menschen in Not zogen die Retter eine aufblasbare Gummipuppe aus dem Wasser, bekleidet mit einem lilafarbenen Jogginganzug. Die Polizei Essen ermittelt jetzt, wer die Puppe in den Baldeneysee geworfen hat und ob es sich dabei vielleicht um einen Aprilscherz handelte.