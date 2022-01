Große Hilfsbereitschaft nach Hausbrand

Die Resonanz nach dem Aufruf unter anderem für Kleiderspenden ist riesig, sagt Dinah Walter, eine von den Organisatorinnen. Angeboten werden auch Möbel und andere Sachspenden. Innerhalb der geschlossenen facebook-Gruppe wird geregelt, was wirklich gebraucht wird und vor allem: wann.

Bitte um Geldspenden

Aktuell werden noch Geldspenden gesammelt. Damit soll die Familie erst mal über die Runden kommen, so Walter, bis mit der Versicherung alles geklärt ist und die dann zahlt. Es gibt ab heute (13.1.) Spendendosen in verschiedenen Geschäften. Sie stehen bei Zweirad Spree in der Hänflingstraße 12, bei Edeka Kels in der Kleiststraße 26, bei Ruhrplottkind in der Humboldtstraße 218, im Blumenhaus Buhle im Sunderweg 7 und im Toom-Baumarkt, Am Förderturm 20. Wer möchte, kann auch eine Spende überweisen - direkt an die Familie: Michaela Kammann, IBAN DE34 3625 0000 0459 8154 73 bei der Sparkasse Mülheim.

Brandursache wird untersucht

In dem Haus an der Velauer Straße, Ecke Felackerstraße war am späten Dienstag Abend ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Nach einer Durchzündung stand das gesamte Gebäude inklusive eines Anbaus und einem Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte nichts mehr retten. Der 77-jährige Vater und sein 47-jähriger Sohn kamen schwerverletzt in Spezialkliniken. Die 43-jährige Tochter hatte sich unverletzt ins Freie retten können. Die ganze Nacht durch bis gestern Nachmittag musste die Velauer Straße im betroffenen Bereich wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt bleiben. Das hatte für jede Menge Verkehrsprobleme, Umleitungen und überfüllte Nebenstraßen gesorgt. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.