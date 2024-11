Große Ausbildungsmesse in der Stadthalle

Mit dabei sind Arbeitgeber aus Industrie, Handel, Verkehr, Medizin, Handwerk, Finanzen, auch Berufskollegs zeigen, was bei ihnen möglich ist. Viele Betriebe wollen durch Aktionen an ihren Ständen Einblicke geben, wie der Alltag in den jeweiligen Jobs später konkret aussieht. Auf der Messe gibt es auch ein Azubi-Speed-Dating. Wenn ihr euch direkt bei einem Unternehmen bewerben möchtet, könnt ihr schon jetzt einen freien Slot für das Speed-Dating buchen.





Übersicht Messe-Aussteller

https://www.muelheim-ruhr.de/cms/shared/datei_download.php?uid=5e42ab537365d768b1b03bfdc82f7df5





Termine Speeddating

https://www3.muelheim-ruhr.de/3