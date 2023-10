Größtes LEGO Event des Jahres startet

Bis nächste Woche Donnerstag (12.10.) können sich die Kinder in fünf physischen und digitalen Areas austoben. Gefordert sind Kinder-Superkräfte wie Kreativität, Köpfchen, Fantasie, Neugier und Teamwork. In der Area von LEGO City begeben sich die Kinder z.B. auf Schatzsuche, bei den LEGO Friends sind ihre Tanzmoves gefragt.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und geht jeden Tag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Tickets sollten vorher hier gebucht werden.

Elternabend zum kreativen Spielen

Damit auch die Eltern und Erziehungsberechtigten ihre spielerische Kreativität wiederfinden, bietet eine Pädagogin am Montag (09.10.) einen Elternabend an. In ihrem Vortrag geht es um die Relevanz von freiem Spielen, die Entwicklung von Fähigkeiten im Kindesalter und die Vorteile gemeinsamer Spielzeit. Hier geht es zur Anmeldung zum Elternabend.