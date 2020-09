Grippeschutzimpfung in Apotheken mit Anlaufproblemen

Da im September erst die Impf-Schulungen für das Apothekenpersonal gestartet seien, wird es wohl erst ab etwa Mitte Oktober möglich sein, sich statt beim Hausarzt auch in der Apotheke gegen Grippe impfen zu lassen. Allerdings hätten viele Mülheimer Apotheken schon angekündigt bei diesem Modellprojekt nicht mitmachen zu wollen. Weil so viele Ärzte dagegen sind, heißt es vom Apothekerverband. Die Bundesregierung hatte im Frühjahr per Gesetz die Grippeimpfung in Apotheken als Modellprojekt erlaubt, um die Impfquote zu erhöhen.