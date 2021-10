Gratis-Schnelltests kosten ab heute was

Es gelten aber Ausnahmen: Wer sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen kann, wird mit einem Nachweis weiter kostenlos getestet. Das gilt auch für alle 12- bis 17-Jährigen und alle Schwangeren. Weil es für sie erst seit kurzem ein Impfangebot gibt, sollen sie genug Zeit dafür bekommen. Darum sind für sie noch bis Ende des Jahres mindestens einmal die Woche Gratistests möglich. Und auch Kinder unter zwölf Jahren können weiter kostenlos getestet werden, weil es für sie noch gar kein Impfangebot gibt. Außerdem bleiben Tests für alle kostenfrei, die ihn zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion brauchen.

Experten gehen davon aus, dass die nächsten Wochen die Zahl der Teststellen abnimmt, weil sich nicht mehr so viele Leute testen lassen werden, wenn sie dafür bezahlen müssen. Ungeimpfte werden aber Testnachweise brauchen und zwar überall da, wo die 3G-Regeln gelten. Der Druck auf sie ist beabsichtigt. Das Aus für die kostenlosen Bürgertests soll sie doch noch von einer Corona-Impfung überzeugen.

Schüler gelten in den Ferien als "ungetestet"

Die Stadt Mülheim weist für die Herbstferien außerdem noch einmal darauf hin, dass Schüler diese und nächste Woche nicht automatisch als getestet gelten. Für Veranstaltungen und Unternehmungen, bei denen die 3G-Regeln gelten, brauchen sie einen negativen Testnachweis.

Termine des mobilen Impfteams

Diese Woche sind noch mal die mobilen Impfteams unterwegs. Geimpft wird zum Beispiel am Mittwoch (13.10.) von 10 bis 18 Uhr auf dem Kirmesplatz in Saarn. Am Donnerstag (14.10.) von 8 bis 16 Uhr an der Hochschule Ruhr West in Speldorf. Am Freitag (15.10.) von 12 bis 16 Uhr in der DRK Altentagesstätte an der Prinzeß-Luise-Straße in Broich und am Samstag (16.10.) von 10 bis 18 Uhr in der Mülheimer Innenstadt im Forum. Möglich sind Einmalimpfungen mit Johnson&Johnson oder Erst- und Zweitimpfungen mit Biontech.

