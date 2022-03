Glimmende Zigarette soll Großbrand ausgelöst haben

Sie gehen davon aus, dass eine nicht richtig ausgedrückte Zigarette auf einem Balkon ein Holzregal in Brand gesetzt hatte. Gegen zwei Verdächtige wird ermittelt. Vom Balkon aus hatten sich die Flammen rasend schnell ausgebreitet und einen großen Gebäudekomplex weitestgehend zerstört. Rund 130 Menschen verloren ihre Wohnung. Ganz abgeschlossen sind die Ermittlungen aber noch nicht. Ein Gutachten, wie genau sich die Flammen so schnell ausbreiten konnten steht noch aus. Vermutlich haben Plastikteile an den Balkonen und heftiger Wind eine Rolle gespielt. Baugleiche Verkleidungen an Wohnhäusern in der Nachbarschaft waren vorsorglich in den letzten Wochen abmontiert worden.