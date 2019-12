Glätte sorgt für viele Unfälle

In Mülheim hat es heute Morgen wegen der Glätte knapp zehn Unfälle gegeben. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet, sagt die Polizei. Gekracht hat es unter anderem auf der Augustastraße in Styrum, der Duisburger Straße in Speldorf und der Friedrich-Freye-Straße in Saarn.

