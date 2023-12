Girls’ und Boys’ Day: Mülheimer Unternehmen gesucht

Beim Girls’ und Boys’ Day am 25. April im kommenden Jahr, dürfen Schüler ab der 5. Klasse hinter die Kulissen von Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland schauen. Die Jugendlichen sollen erfahren, wie spannend auch „untypische“ Berufe sein können, sagt der Unternehmerverband. So sollen Mädchen vor allem technische Berufe nähergebracht werden. Bei den Jungen sind es soziale, erzieherische und pflegerische Berufsfelder. Laut dem Unternehmerverband lohnt sich die Aktion: Mehr als ein Drittel der Teilnehmer waren durch den Erstkontakt im Betrieb so begeistert, dass sie angaben, später gerne ein Praktikum oder die Ausbildung dort machen zu wollen. Wenn ihr Interesse daran habt mit eurem Unternehmen an der Aktion teilzunehmen, dann könnt ihr euch über die Mail-Adresse info@unternehmerverband.org und unter der 0203 99 367 104 beim Unternehmerverband melden.