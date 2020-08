Giftige Blaualgen in Badeseen

Auch im Wambach- und im Wolfssee an der Wedau gibt es erste Blaualgen. Darum stehen sie unter Beobachtung. Der Entenfang-See in Mülheim ist schon seit Jahren voller Blaualgen. Darum ist auch dort das Baden verboten. Auch Hundebesitzer sollten ihre Tiere nicht in betroffene Seen lassen. Es ist gefährlich, das belastete Wasser zu schlucken. Außerdem kann der Kontakt mit Blaualgen Allergien und Infektionen auslösen.