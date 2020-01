Gesundheits-App für Mülheimer Kitas

Sie soll vor allem Erziehern Informationen bieten - zum Beispiel zum Impfen, zu gesunder Ernährung, Läusebefall oder dazu, was man am besten macht, wenn Kinder oft über Kopfschmerzen klagen. Außerdem bietet die neue App kleine Spiele, um auch die Kinder an wichtige Themen wie "gesundes Essen" oder "ausreichend Bewegung" heranzuführen. Die Tabletts mit der App werden jetzt nach und nach in allen Kitas des Zweckverbandes verteilt.