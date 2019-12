Gericht verurteilt Brandstifter

Er hatte zugegeben, meist nachts Mülltonnen, Sperrmüll und Zeitungen in Hausfluren in Brand gesteckt zu haben - und zwar insgesamt in zehn Fällen in der Oberhausener Innenstadt. In einem Fall musste die Feuerwehr sogar einen Mann aus seiner Wohnung retten. Das Gericht verurteilte den Angeklagten in zwei Fällen wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung. Bei den Taten war der Mann offenbar betrunken.