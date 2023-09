Gemeinsam für mehr Lebensqualiät

Anwohner in Stadtmitte und Eppinghofen wollen gemeinsam ihren Stadtteil voranbringen. Sie treffen sich am Samstag (9.9.) zu einer Quartierswerkstatt. Los geht es im Altenhof an der Kaiserstraße um 10 Uhr.

© FUNKE Foto Services - Martin Möller