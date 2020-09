Geldautomaten wieder in Betrieb

Die Geldautomaten der Sparkasse in Styrum am Markt-Center, in Heißen an der Hingbergstraße und an der Saarner Kuppe sind ab sofort wieder in Betrieb. Das teilte die Sparkasse Mülheim mit. Die Automaten sind mit neuer Sicherheitstechnik ausgestattet worden, so ein Sprecher.

