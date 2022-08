Geld für neue Beleuchtung

Das Leder- und Gerbermuseum in Mülheim kann sich über eine Geldspritze freuen. Der Landschaftsverband Rheinland unterstützt geplante Bauarbeiten im mit über 10.000 Euro. Das Museum an der Düsseldorfer Straße will seine Beleuchtung modernisieren und ergänzen.

