Geld für Helfer in der Nachbarschaft

Gefördert wird das Engagement vom Stiftungsnetzwerk Ruhr und die jetzt mittlerweile dritte Bewerbungsrunde läuft noch bis Ende März. Bereits im vergangenen Jahr wurden in zwei Bewerbungsrunden insgesamt 37 Projekte gefördert und zwar mit insgesamt 112.000 Euro. Darunter waren zum Beispiel ein inklusives Skateprojekt in Essen, ein Reparatur-Café in Duisburg, eine Kunstaktion für Demokratie in Dorsten und ein Lastenfahrrad für eine Dortmunder Initiative. Mehr Infos zum Förderprogramm und zur Bewerbung gibt es hier: www.foerderpott.ruhr