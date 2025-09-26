Gefühle lernen: Warum Emotionstraining an Schulen wichtig ist

Viele Erwachsene haben gelernt, mit ihren Emotionen umzugehen, doch für Kinder ist das oft eine Herausforderung. In der Schule bleibt für das Thema Gefühle meist kein Platz. Genau hier setzt das gemeinnützige Unternehmen Emotioversum an: Es unterstützt Kinder in NRW dabei, ihre Emotionen richtig einzuschätzen und zu verarbeiten.

Kinder werden mit ihren Gefühlen oft allein gelassen

Der ehemalige Lehrer Torsten Dederky weiß aus Erfahrung: "Schüler werden leider mit ihren Emotionen allein gelassen. Sie haben keine Möglichkeit, diese in der Schule anzusprechen. Eltern können oder machen das oft nicht, oder es heißt nur: 'Stell dich nicht so an." Deshalb hat Torsten Dederky umgeschult und ist jetzt Trainer im „Emotioversum“. Er besucht Schulen und bringt Kindern bei, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können.

Finnland als Vorbild für mehr Glück

Christoph Theile, Geschäftsführer von Emotioversum, sieht Finnland als Vorbild: Dort gehören Emotions-Trainings seit Jahren zum Lehrplan. Das Ergebnis: Finnland gilt laut Studien als das glücklichste Land der Welt. "Wer sich mit Emotionen auseinandersetzt, hat die Basis, um richtig glücklich zu sein", sagt Theile.

Trainer gesucht: Jetzt Teil des Emotioversums werden

Das Emotions-Training wird aktuell auch für weiterführende Schulen entwickelt. Dafür sucht Emotioversum ausgebildete Erzieher und Lehrer, die sich zu Trainern ausbilden lassen möchten. Mehr Informationen gibt es auf der Website von Emotioversum.

Autor: David Müller