Gefahr: Handy am Steuer

In knapp 170 Fällen hatten die Fahrer während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefoniert, darauf rumgetippt oder mit einem anderen elektronischen Gerät hantiert. Viele unterschätzen die Ablenkung, heißt es. Eine Sekunde auf´s Smartphone gucken, bedeuten bei 50 km/h rund zwölf Meter Blindflug. Wer dabei erwischt wird, zahlt 100 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg. Die Beamten haben bei ihren Kontrollen auch noch 245 andere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt - unter anderem weil Autofahrer nicht angeschnallt waren.