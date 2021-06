Gedenken an verstorbenen Minister

Heute wehen in Mülheim die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast oder diese haben Trauerbeflaggung. Grund dafür ist der Tod des ehemaligen NRW-Ministers Herbert Schnoor, der am vergangenen Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben war.

© Ute Gabriel / FUNKE Foto Services