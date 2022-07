Fußgänger retten Seniorin aus der Ruhr

Durch schnelles und richtiges Handeln haben mehrere Fußgänger einer Seniorin am Leinpfad das Leben gerettet. Die Frau trieb am Sonntagvormittag im Bereich der Florabrücke hilflos in der Ruhr.

© Martin Möller / FUNKE Foto Services