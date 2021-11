Fußball-Funktionäre gucken sich Gelsenkirchen an

Auf dem Programm stehen verschiedene Besichtigungen und Workshops. Heute Abend (3.11.) gibt es einen großen Empfang im Gelsenkirchener Musiktheater. Mit dabei sind unter anderem EM-Botschafter Philipp Lahm und Schalke-Legende Gerald Asamoah. Die Arena auf Schalke ist eine von insgesamt zehn Spielstätten der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Was noch nicht feststeht, ist, wie viele und welche Partien in Gelsenkirchen ausgetragen werden.