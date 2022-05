Fußball-Event kommt nach Essen

Das teilt die Essen Marketing Gesellschaft mit. Das Stadion soll demnach mitten in der Stadt auf dem Kennedyplatz hochgezogen werden und Platz für 3.000 Zuschauer bieten. Die Spiele werden in mehr als 70 Länder übertragen. Mehr Details sind zurzeit noch nicht bekannt. Kleinfeld-Fußball unterscheidet sich in mehreren Punkten von seinem großen Bruder. Auf jeder Seite stehen fünf Spieler, Spielfeld und Tore sind kleiner, außerdem ist die Spieldauer kürzer. Seit zehn Jahren existiert ein Deutscher Kleinfeld-Fußball-Verband. Dieses Jahr wird die WM in Mexiko ausgetragen.