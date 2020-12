Fünf weitere Tote in Zusammenhang mit Corona

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist in Mülheim auch gestern weiter gestiegen. Die Stadt meldet fünf weitere Verstorbene. Insgesamt sind es seit Beginn der Pandemie jetzt 72 Tote. Laut Krisenstab sind innerhalb eines Tages ( Zeitraum 17.12./ 6:00 bis 18.12./ 6:00 ) 88 weitere akute Infektionen nachgewiesen worden. Als akut infiziert gelten heute in Mülheim 702 Menschen.

© shutterstock.com