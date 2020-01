Fridays for Future sammelt Kassenbons

Die Fridays for Future-Bewegung in Bottrop sammelt ab heute eine Woche lang Kassenbons in den Geschäften. Die Umweltaktivisten haben dafür extra Sammelboxen in Bäckereien, Kiosken und anderen Läden aufgestellt.

© Lutz von Staegmann/FUNKE Foto Services