Freizeit- und Reisemesse im Centro Oberhausen

Außerdem stellen sich geplante Neuzugänge vor - wie der Virtual Reality-Park "The Void" und die Expohalle für die Schlumpf-Ausstellung die gerade am Oberhausener Centro entstehen. Infos gibt´s auch über den riesigen Fitness-Tempel "The Mirai", der in der Neuen Mitte gebaut werden soll. Parallel zur Messe haben am Sonntag die Geschäfte im Einkaufszentrum von 13 bis 18 Uhr geöffnet.