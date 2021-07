Frauen verdienen weniger als Männer

In Mülheim verdienen Männer im Schnitt 3.792 Euro im Monat, Frauen nur 3.403 Euro. NGG beruft sich dabei auf eine aktuelle Statistik der Agentur für Arbeit.

Bis zur Lohngerechtigkeit ist es noch ein weiter Weg, heißt es von der NGG-Region Ruhrgebiet. Besonders groß seien die Lohnunterschiede in Fleischereien, Bäckereien, Hotels und Gaststätten. Viele hielten sich nicht an Tarifverträge. Hinzu komme, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten oder Minijobs haben. Solche Stellen machen nicht nur den beruflichen Aufstieg schwerer, sondern werden meist auch deutlich schlechter bezahlt als Vollzeitstellen.

Die Gewerkschaft fordert deswegen, dass die nächste Bundesregierung mehr gesetzliche Regelungen für Lohngerechtigkeit schafft. Dazu sollen unter anderem ein verbindlicher Anspruch auf gleiches Geld für gleiche Arbeit und eine strukturelle Reform der Minijobs gehören.