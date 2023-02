Frau aus verrauchter Wohnung gerettet

Am frühen Morgen musste die Feuerwehr in die Mühlenstraße ausrücken. Gegen 1 Uhr hatten aufmerksame Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus das Piepen eines Rauchmelders gehört und die Retter alarmiert. Laut Feuerwehr wurde in einer stark verqualmten Wohnung eine Frau schlafend aufgefunden und gerettet.

© OFC Pictures - stock.adobe.com