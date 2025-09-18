Forschungsprojekt in Mülheim wird gefördert
Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 05:17
Das Land NRW fördert ab Januar insgesamt 27 Projekte im Rahmen eines neuen Programms. Zwei Millionen Euro stehen zur Verfügung. Ziel ist, Kunst und Wissenschaft zu verbinden und Museen in NRW zugänglicher und vielfältiger zu machen.
In Mülheim wird ein neues Projekt am Kunstmuseum unterstützt. Erforscht werden soll die grafische Sammlung aus der Zeit von 1945 bis 1980. Im Mittelpunkt stehen Druckgrafiken, Zeichnungen, Aquarelle und Künstlerbücher, die in dieser Zeit in die Sammlung aufgenommen worden sind. Mit dem Forschungsprogramm soll erkundet werden, wo genau sie herstammen und wer die früheren Besitzer waren.
Das NRW-Programm bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine zweijährige Ausbildung, in der sie eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Die Ergebnisse der Projekte sollen Museen in NRW bereichern und neue Impulse für die Kulturarbeit setzen.