Forschungsprojekt in Mülheim wird gefördert

In Mülheim wird ein neues Projekt am Kunstmuseum unterstützt. Erforscht werden soll die grafische Sammlung aus der Zeit von 1945 bis 1980. Im Mittelpunkt stehen Druckgrafiken, Zeichnungen, Aquarelle und Künstlerbücher, die in dieser Zeit in die Sammlung aufgenommen worden sind. Mit dem Forschungsprogramm soll erkundet werden, wo genau sie herstammen und wer die früheren Besitzer waren.





Das NRW-Programm bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine zweijährige Ausbildung, in der sie eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Die Ergebnisse der Projekte sollen Museen in NRW bereichern und neue Impulse für die Kulturarbeit setzen.