Foot Locker schließt alle Runners Point Filialen

Nach Angaben des Handelskonzerns Foot Locker soll das Sportschuh- und Bekleidungsgeschäft Runners Point als Marke ganz vom Markt genommen werden. Also alle 73 Filialen in Deutschland und auch die Geschäfte in Österreich und der Schweiz sind betroffen. Über 700 Mitarbeiter müssen jetzt um ihre Zukunft bangen. Die Zentrale von Runners Point ist in Recklinghausen. Allein hier arbeiten rund 170 Menschen.