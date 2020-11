Fördergeld: Mülheimer Vereine können jetzt sanieren

Für sechs weitere Sportvereine und die DLRG in Mülheim gibt es eine Finanzspritze vom Land. Das Geld fließt aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2020". Das Land NRW will mit den Hilfsgeldern den Sanierungsstau in vielen Vereinen beenden .

© Joachim B. Albers - fotolia