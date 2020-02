Flughafenbetrieb bis 2034 verlängert

Der Flughafen Essen/Mülheim bleibt garantiert bis 2034 in Betrieb. Das hat der Rat am Nachmittag in seiner Sitzung beschlossen. SPD, FDP, BAMH und Bündis für Bildung hatten sich zusammengetan und dafür gestimmt. Die Gegenstimmen von CDU, Grünen und MBI reichten nicht aus.

© Radio Mülheim