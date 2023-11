Flixtrain kommt nach Mülheim

So nimmt Flixtrain auch Mülheim als Station mit auf. Von hier können Zugreisende dann zu günstigen Preisen zu vielen Orten mit Weihnachtsmärkten reisen. Sei es Dresden, Berlin, Köln oder Münster. Bisher macht Flixtrain bereits Halt am Hauptbahnhof in Essen. Von hier geht es zum Beispiel in 5:29 Stunden nach Hamburg für knapp 19 Euro. Auch das Pendant auf der Straße, Flixbus, wird ab dem 10. Dezember deutlich mehr Verbindungen anbieten. Hier wird das Angebot auf mehr als der Hälfte der Strecken erweitert, um der hohen Nachfrage während der Adventszeit und der Feiertage gerecht zu werden, so das Unternehmen.