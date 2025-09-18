Navigation

Flick vermiest Woltemades Königsklassen-Debüt - City siegt

Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 22:59

Bei der Niederlage gegen Barcelona kommt Nick Woltemade erst nach der Halbzeit ins Spiel - und bleibt weitgehend unauffällig. Das gilt nicht für Manchester City und Erling Haaland.

Newcastle United - FC Barcelona
Champions League

Manchester/Newcastle (dpa) - Hansi Flick und der FC Barcelona haben Nick Woltemade das Champions-League-Debüt mit Newcastle United verdorben. Die Katalanen setzten sich zum Abschluss des 1. Spieltags mit 2:1 (0:0) bei den Engländern durch. Marcus Rashford (58. Minute/67.) erzielte beide Tore für Flicks Mannschaft, die verdient gewann. Anthony Gordon (90.) gelang spät noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Newcastle-Neuzugang Woltemade war in der 63. Minute ins Spiel gekommen, der Ex-Stuttgarter hatte aber kaum Szenen. 

Deutlich auffälliger agierte Superstar Erling Haaland, der bei Manchester Citys 2:0 (0:0) gegen den SSC Neapel erneut erfolgreich war. Der Norweger hatte City in Führung geköpft (56.), Jérémy Doku (65.) legte nach einem starken Solo nach. Die Engländer profitierten von einer frühen Roten Karte gegen Neapels Kapitän Giovanni Di Lorenzo (21.) nach einer Notbremse gegen Haaland. Aus taktischen Gründen nahm Trainer Antonio Conte danach ausgerechnet City-Legende Kevin De Bruyne vom Feld. 

Einen noch entspannteren Abend als Manchester erlebte Sporting Lissabon beim 4:1 (1:0) gegen Außenseiter Kairat Almaty aus Kasachstan. Francisco Trincão (44./64.), Alisson Santos (66.) und Geovany Quenda (68.) trafen für den portugiesischen Meister. Edmilson (86.) gelang immerhin noch der Ehrentreffer für den Champions-League-Debütanten.

Manchester City - SSC Neapel
Jeremy Doku traf nach einem schönen Dribbling für Manchester City
