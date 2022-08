Finanzspritze für die Kultur

Insgesamt fließen 1,8 Millionen Euro an 13 soziokulturelle Zentren in NRW. Jede Einrichtung kann von bis zu 150.000 Euro profitieren, die über einen Zeitraum von drei Jahren ausgezahlt werden. In soziokulturellen Zentren finden zum Beispiel Konzerte, Poetry Slams und Ausstellungen statt. Die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen war für viele dieser Einrichtungen eine finanzielle Herausforderung.