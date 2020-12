Finals auf Juni verschoben

Bei der zweiten Auflage sollen bis zu 20 Sportarten ausgetragen werden - mit dabei zum Beispiel traditionelle olympische Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen oder Reiten, aber auch Trendsportarten wie Kanupolo, Klettern oder Karate. Die Finals gelten als wichtiger Test vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Sie mussten in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. In Oberhausen hätten in der Köpi-Arena die Deutschen Meisterschaften im Geräteturnen laufen sollen.