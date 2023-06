Filteranlage fängt Feuer

Die Feuerwehr Mülheim hat in der vergangenen Nacht ein Feuer an der Sandstraße gelöscht. Um kurz nach 2 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden. In der Lagerhalle eines Gewerbebetriebes war eine Filteranlage in Brand geraten.

© OFC Pictures - stock.adobe.com