FFF mit Aktion in Mülheim

Um 15 Uhr ist eine Plakat-Aktion in der Innenstadt geplant – und zwar auf der Schloßstraße in Höhe des Kurt-Schumacher-Platzes vorm Forum.





Nebenan in Oberhausen haben sich die FFF-Mitglieder mit dem Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes zusammengetan. Sie haben gemeinsam eine Fahrrad-Demonstration organisiert. Sie kämpfen darum, dass im Sterkrader Wald nicht wie geplant rund 5.000 Bäume gefällt werden. Die sollen weg, um das Autobahnkreuz Oberhausen ausbauen zu können. Wer bei der Fahrrad-Demo mitfahren möchte, kommt um 14.30 Uhr zum Sterkrader Bahnhof. Die Tour endet am Parkplatz an der Hiesfelder Straße in Oberhausen. Von da aus werden Führungen durch den Sterkrader Wald angeboten.





Die Klimaaktivisten von Fridays for Future in Essen haben heute Morgen (11 Uhr) ebenfalls eine Fahrrad-Demo gemacht. Die Duisburger verzichten wegen Corona auf eine Demonstration. Sie verweisen auf einen Livestream heute Nachmittag ab 15 Uhr.