Feuerwehr rettet Reh und festgefrorenen Fischreiher

Die Feuerwehr Mülheim war heute als Tierretter unterwegs. An der Mintarder Straße hatte sich ein Reh in zwei Gitterstäben eines Tores verfangen. Die Rettungskräfte spreizten die Gitter auseinander und wärmten das verfrorene Tier. Weil es nur leicht verletzt war, konnte das Tier danach wieder in die Freiheit entlassen werden.

© Feuerwehr Mülheim