Feuerwehr rettet Kuh

Die Feuerwehr hat an den Ruhrauen eine Kuh gerettet. Das Tier war am Samstagmorgen eine steile Böschung in die Ruhr abgerutscht und konnte die Wiese aus eigenen Kräften nicht mehr erreichen, sagte uns ein Sprecher.

© Feuerwehr Mülheim