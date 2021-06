Feuerwehr pumpt Keller leer

Die Feuerwehrleute waren unter anderem am Broicher Waldweg in Broich, am Vonscheidts Hof in Holthausen und am Kamperhofweg in Raadt im Einsatz.

Noch schlimmer getroffen hat es Bochum. Dort ist die Feuerwehr mit den Einsätzen kaum hinterhergekommen. Straßen waren überflutet und auf einer gab es einen Erdrutsch. Lehm versperrte die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte mussten sie freiräumen. Auch in Bochum standen zahlreiche Keller unter Wasser - teilweise sogar bis zur Decke. Neben Privathäusern waren auch ein Kindergarten, eine Schule sowie mehrere Betriebe und eine Tiefgarage betroffen. Insgesamt hat die Feuerwehr Bochum mit Hilfe des THW 183 Einsätze abgearbeitet.

In Essen hat die Feuerwehr die ganze Nacht lang 150 von zunächst gemeldeten 210 Einsätzen abgearbeitet. Einige hatten sich erledigt, weil sich die Anwohner selbst geholfen hatten oder das Wasser von allein abgelaufen war. Die Wassermassen hatten Gullydeckel hochgedrückt, Straßen, Unterführungen und Keller überflutet. In Essen-Heidhausen stürzte die Zwischendecke eines Discounters auf rund 30 Quadratmetern ein. Das Dach konnte die Wassermassen nicht mehr tragen.

In Ratingen musste die Feuerwehr 20-mal ausrücken, im Gelsenkirchener Süden 18-mal. In Bottrop gab es nur zwei vollgelaufene Keller. Oberhausen hatte keinen einzigen Unwetter-Einsatz.