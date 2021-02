Feuerwehr noch immer in Speldorf im Einsatz

Die Mülheimer Feuerwehr ist immer noch mit dem Großbrand am ehemaligen real-Markt in der Weseler Straße in Speldorf beschäftigt. Auch heute befinden sich laut Feuerwehr immer noch Brände in der teileingestürzten Halle. Schon die gesamte vergangene Nacht hindurch dauerten die Löscharbeiten an. Dabei war das Feuer ja schon in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgebrochen.

© Oliver Müller/FUNKE Foto Services