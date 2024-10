Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Die Feuerwehr Mülheim musste am Nachmittag in die Straße Wackelsbeck ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus war gegen 17 Uhr ein Zimmer in Brand geraten. Laut Feuerwehr hatten sich alle Bewohner des Haues selbst ins Freie retten können.

© Feuerwehr Mülheim