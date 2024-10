Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Mülheim musste am späten Nachmittag in die Straße Priestershof in Heißen ausrücken. Gegen 17 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, Anrufer hatten demnach auch von einer noch vermissten Person berichtet.

© Marijan Murat/dpa