Feuerwehr hilft bei mehreren Unfällen

Die Feuerwehr Mülheim musste am Nachmittag und frühen Abend zu insgesamt drei Unfällen ausrücken. Zunächst waren die Einsatzkräfte gegen 14:18 Uhr auf die A40 gerufen worden. In Höhe der Auffahrt MH-Heimaterde in Fahrtrichtung Essen waren drei Autos zusammengekracht. Drei Beteiligte wurden leicht verletzt. Die A40 musste für die Rettung und Bergung kurzzeitig gesperrt werden. .

© Feuerwehr Mülheim