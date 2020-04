Feuerwehr-Einsatz an der Friedrich-Ebert-Straße

Wegen eines Feuers musste heute die Friedrich-Ebert-Straße in beide Richtungen für eine halbe Stunde gesperrt werden. Gegen kurz nach elf am Vormittag war die Feuerwehr alarmiert worden. Sie rückte sofort zur Friedrich-Ebert-Straße aus und stellte dort in einem Hofdurchgang brennenden Müll fest.

© Animaflora PicsStock stock.adobe.com