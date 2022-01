Feuer zerstört Haus am Nachbarsweg

In Saarn ist mitten im Wald ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Feuerwehr war gegen 9.10 Uhr in den Nachbarsweg 341 gerufen worden. Als sie in der kleinen Siedlung nahe der A3 und dem Entenfang ankam, stand schon der komplette Dachstuhl des eingeschossigen Gebäudes in Flammen.

© Feuerwehr Mülheim