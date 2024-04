Feuer in Pizzeria gelöscht

Die Feuerwehr Mülheim musste am Sonntagabend in die Innenstadt ausrücken. Gegen 22:40 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Friedrichstraße alarmiert worden. In einer Pizzeria im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses war Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner des Hauses musste von der Feuerwehr ins Freie gerettet werden.

© Feuerwehr Mülheim