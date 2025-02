Feuer in Essen: Brandstiftung im Spiel?

So mussten immer wieder Teile von Fassade und Dach rausgebrochen werden, um dahinterliegende Glutnester ablöschen zu können. Dabei sind auch Höhenretter zum Einsatz gekommen. Rauch drang in angrenzende Häuser ein. 80 Feuerwehrleute waren rund sechs Stunden im Einsatz. Parallel zum Großbrand gab es auch in direkter Nähe mehrere kleinere Feuer, die gelöscht werden mussten. Die Polizei hat einen 43-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Sie geht nach aktuellem Stand davon aus, dass er die Brände gelegt haben könnte.