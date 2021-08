Feuer in der Blücherstraße

Die Mülheimer Feuerwehr ist gerade zu einem Gebäudebrand in Heißen ausgerückt. Ein seit Jahren leerstehendes Gebäude am Frohnhauser Weg/Ecke Blücherstraße steht in Flammen. Der Frohnhauser Weg musste deshalb teilweise gesperrt werden.

